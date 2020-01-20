Экс-мер Славянска Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины, - адвокат

20 января, 2020, 17:14

Экс-мер Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу

Об этом Укринформу рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", - отметил адвокат.

По его словам, компенсация составляет 3600 евро.

Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередного вызова в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. При этом, добавил он, Штепа не собирается уезжать из Украины.