 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-мер Славянска Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины, - адвокат

Экс-мер Славянска Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины, - адвокат

Неля Штепа
Неля Штепа
фото: rfe
Экс-мер Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу

Об этом Укринформу рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", - отметил адвокат.

По его словам, компенсация составляет 3600 евро.

Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередного вызова в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. При этом, добавил он, Штепа не собирается уезжать из Украины.

  • Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить бывшей городской голове Славянская Нелли Штепе 3600 евро.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать