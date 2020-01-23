Штепа заявила, что будет баллотироваться в мэры Славянска
23 января, 2020, 18:56
Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которая обвиняется в сепаратизме, собралась снова баллотироваться на эту должность осенью 2020 года
Об этом она сказала в эфире местного телеканала "С-плюс".
"Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто не закроет, потому что эта статья неконституционна", - отметила она.
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.
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