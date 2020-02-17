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Espreso.tvОбществоСтроительство завода Tesla в Германии заморозили из-за экоактивистов

Строительство завода Tesla в Германии заморозили из-за экоактивистов


фото: reuters
Немецкий суд наложил запрет на строительство первого в Европе завода компании Tesla из-за исков экоактивистов, которые не хотят, чтобы компания для этого вырубила лес
Об этом сообщает Bloomberg.

Первый в Европе завод компании Tesla планировали построить неподалеку Берлина. Земельный участок для завода выдали в лесу. 14 февраля сразу несколько немецких экологических групп подали иски в суд с требованием приостановить подготовку земельного участка для строительства завода Tesla, однако эти иски суд отверг.

Однако уже 15 февраля Высший административный суд Берлина наложил временный запрет на вырубку деревьев, пока не рассмотрят исков экоактивистов, поданных предыдущего дня.

Общая площадь участка, на котором планируется построить завод Tesla, составляет около 90 гектаров. Для строительства весь лес на этой территории должны спилить.

Глава компании Tesla Маск уже пообещал посадить по 3 дерева за каждое срубленное дерево, необходимое для начала работ. Накануне акции Tesla выросли до 968 долларов - своего исторического рекорда.

Вместе с тем, капитализация Tesla превысила капитализацию более традиционных производителей машин, например Ford. Это произошло несмотря на тот факт, что Ford ежегодно производит 5,4 миллиона автомобилей, а Tesla - лишь 367,5 тысячи, передает CNN.

Ранее стало известно, что соучредитель Tesla Маск разбогател на 2,3 миллиарда долларов за 1 час из-за резкого роста акций компании.

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