Маск заработал $ 2,3 млрд всего за час

30 января, 2020, 09:40

Состояние основателя компании Tesla Илона Маска всего за час выросли на $ 2,3 млрд благодаря росту в цене акций компании

Об этом пишет Bloomberg .

Акции Tesla выросли на 12% (до $ 649 за акцию) после того, как компания сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале 2019 оказался выше прогнозов. На фоне этого состояния Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, выросли примерно до $ 36 млрд. На момент закрытия торгов стоимость акций Tesla снизилась до $ 580,99.

Согласно отчетности компании, ее выручка за этот период выросла до $ 7,4 млрд. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем ожидалось ($ 7 млрд). Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года составил $ 105 млн. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года она снизилась на 25%, но компания прибыльная второй квартал подряд.

Кроме того, Tesla сообщила, что поставки нового внедорожника Model Y начнутся до конца этого квартала - раньше, чем планировалось.

Сейчас рыночная стоимость компании превышает $ 100 млрд. Маск получит около $ 346 млн, если рыночная капитализация Tesla в течение нескольких месяцев будет выше $ 100 млрд. $ 346 млн - первый транш вознаграждения на общую сумму $ 2,6 млрд.