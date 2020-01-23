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Espreso.tvОбществоКапитализация Tesla одолела отметку в $100 млрд

Капитализация Tesla одолела отметку в $100 млрд

Производитель электромобилей Tesla впервые стоит дороже $100 млрд

Об этом сообщил Bloomberg.

Компания Илона Маска оценивалась максимум в $100,1 млрд, а одна акция - в $555,1. 22 января показатели снизились до $98,6 млрд и $547,2 соответственно.

Известно, что котировки акций Tesla растут благодаря финансовым успехам компании в третьем квартале 2019 г. и открытию завода в Китае. Если капитализация компании Маска несколько месяцев продержится на уровне $100 млрд, глава компании сможет получить премию в размере $346 млн - вознаграждение бизнесмена напрямую зависит от финансовых показателей Tesla.

В середине января 2020 г. акции Tesla впервые преодолели отметку в $500 за штуку. В целом за последние три с половиной месяца котировки автопроизводителя подорожали в 2,2 раза.

Также известно, что компания Маска перегнала крупнейшие американские автоконцерны General Motors (GM) и Ford - еще в начале января компания стала стоить дороже, чем два автогиганта вместе взятые.

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