Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью

17 февраля, 2020, 16:33

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает начала войны между Россией и Беларусью

"Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются", - сказал Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt .

В то же время дипломат выразил надежду на то, что этого не произойдет.

"Конечно, я все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойные и терпеливые. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми - и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее , то что вам еще остается? ", - подчеркнул Пристайко.

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По его словам, у Минска есть два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными - и проиграть, или начать бороться прямо сейчас".

В последнее время отношения между Беларусью и Россией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства. Белорусский лидер Александр Лукашенко открыто заявил, что от Москвы звучат намеки на возможность присоединения страны к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

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