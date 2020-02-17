 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПристайко не исключил войны между Россией и Беларусью

Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью


фото: ukranews
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает начала войны между Россией и Беларусью

"Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются", - сказал Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt .

В то же время дипломат выразил надежду на то, что этого не произойдет.

"Конечно, я все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойные и терпеливые. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми - и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее , то что вам еще остается? ", - подчеркнул Пристайко.

Читайте также:   Путин предложил объединить РФ и Беларусь в "сверхдержаву", - Bloomberg

По его словам, у Минска есть два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными - и проиграть, или начать бороться прямо сейчас".

В последнее время отношения между Беларусью и Россией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства. Белорусский лидер Александр Лукашенко открыто заявил, что от Москвы звучат намеки на возможность присоединения страны к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Читайте также: Лукашенко: Единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать