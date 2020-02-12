Путин предложил объединить РФ и Беларусь в "сверхдержаву", - Bloomberg

12 февраля, 2020, 17:47

Президент РФ Владимир Путин в декабре пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко объединить две страны в единую "сверхдержаву"

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Путин пытался убедить Лукашенко в целесообразности такого шага еще в декабре, за месяц до своего "маневра" с предложением изменить конституцию РФ.

Поглощение Беларуси позволило бы Путину обойти ограничения сроков президентства, ведь он стал бы лидером нового "союзного государства". Как пишет издание, Лукашенко прогнозируемо отверг идею президента РФ.

"Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента", - говорится в материале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже опроверг информацию агентства.

"Это не так. Они говорили об углублении союзной интеграции", - цитирует Пескова РИА Новости.

Нынешний формальный срок полномочий Путина заканчивается в 2024 году.

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В конце 2019 года в российской прессе и политикуме активизировалась риторика о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Обозреватели расценили это как начало политического давления на Минск с целью поглощения Беларуси Россией.