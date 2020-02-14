Лукашенко: Единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси

14 февраля, 2020, 14:11

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что речи о вхождении Беларуси в состав России и быть не может

Об этом Лукашенко заявил, комментируя информацию о том, что президент РФ Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Беларуси, сообщает БЕЛТА .

"Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад договорились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси , если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства ", - подчеркнул Лукашенко.

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