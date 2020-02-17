Коронавирус: Украина эвакуирует из Китая 56 человек, в том числе 11 иностранцев
Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на Минздрав.
По данным издания, эвакуацию будет осуществлять гражданский самолет авиакомпании SkyUp.
В то же время МИД Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать из Ухань аргентинских граждан. Однако в сообщении не указано, сколько именно аргентинцев займет украинский самолет.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляли , что эвакуационный самолет вылетит в Китай 18 февраля, а вернется на следующий день.
Напомним, в Китае от коронавируса умерли уже 1770 человек , зарегистрировано 70548 подтвержденных случаев заражения.
За пределами Китая зафиксировано уже пятую смерть от коронавируса.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!