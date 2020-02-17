Коронавирус: Украина эвакуирует из Китая 56 человек, в том числе 11 иностранцев

17 февраля, 2020, 09:02

19 февраля украинский самолет должен эвакуировать из Ухани 56 человек, из которых 11 - иностранцы

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на Минздрав.

По данным издания, эвакуацию будет осуществлять гражданский самолет авиакомпании SkyUp.

В то же время МИД Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать из Ухань аргентинских граждан. Однако в сообщении не указано, сколько именно аргентинцев займет украинский самолет.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляли , что эвакуационный самолет вылетит в Китай 18 февраля, а вернется на следующий день.

Напомним, в Китае от коронавируса умерли уже 1770 человек , зарегистрировано 70548 подтвержденных случаев заражения.

За пределами Китая зафиксировано уже пятую смерть от коронавируса.