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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Украина эвакуирует из Китая 56 человек, в том числе 11 иностранцев

Коронавирус: Украина эвакуирует из Китая 56 человек, в том числе 11 иностранцев

19 февраля украинский самолет должен эвакуировать из Ухани 56 человек, из которых 11 - иностранцы

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на Минздрав.

По данным издания, эвакуацию будет осуществлять гражданский самолет авиакомпании SkyUp.

В то же время МИД Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать из Ухань аргентинских граждан. Однако в сообщении не указано, сколько именно аргентинцев займет украинский самолет.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляли , что эвакуационный самолет вылетит в Китай 18 февраля, а вернется на следующий день.

Напомним, в Китае от коронавируса умерли уже 1770 человек , зарегистрировано 70548 подтвержденных случаев заражения.

За пределами Китая зафиксировано уже пятую смерть от коронавируса.

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