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Espreso.tvСпортМне это очень интересно, - Джеррард о лишении чемпионства "Манчестер Сити"

Мне это очень интересно, - Джеррард о лишении чемпионства "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что ему интересно следить за ситуацией вокруг скандала "Манчестер Сити" в связи с нарушением финансового фэйр-плей

Об этом сообщает Sky Sports .

"Будем ждать и смотреть. Очевидно, что это будет очень серьезное наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, потому подождем и посмотрим, каким будет результат. Так что мне действительно интересно увидеть результаты всего этого. Я больше не буду комментировать это, пока не будет решения о наказании от лиги. Но мне это очень, очень интересно, по очевидным причинам ", - рассказал англичанин.

В 2014-м году "Манчестер Сити" под руководством Мануэля Пеллегрини выиграл АПЛ, обойдя "Ливерпуль" Брендана Роджерса на два очка.

В том сезоне за два тура до конца чемпионата в матче с "Челси" (0: 2) полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард поскользнулся, в результате чего лондонский клуб повел 1: 0 в первом тайме.

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