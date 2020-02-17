Мне это очень интересно, - Джеррард о лишении чемпионства "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Sky Sports .
"Будем ждать и смотреть. Очевидно, что это будет очень серьезное наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, потому подождем и посмотрим, каким будет результат. Так что мне действительно интересно увидеть результаты всего этого. Я больше не буду комментировать это, пока не будет решения о наказании от лиги. Но мне это очень, очень интересно, по очевидным причинам ", - рассказал англичанин.
В 2014-м году "Манчестер Сити" под руководством Мануэля Пеллегрини выиграл АПЛ, обойдя "Ливерпуль" Брендана Роджерса на два очка.
В том сезоне за два тура до конца чемпионата в матче с "Челси" (0: 2) полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард поскользнулся, в результате чего лондонский клуб повел 1: 0 в первом тайме.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
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