Коронавирус: в Гонконге вооруженные грабители украли сотни рулонов туалетной бумаги из-за ее дефицита
Как сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию, трое неизвестных угрожали ножом сотруднику службы доставки который разгружал товар у одного из супермаркетов.
В полиции заявили, что злоумышленники забрали бумагу на $ 130. В то же время издание Apple Daily отмечает, что украли 600 рулонов на сумму $ 218.
Двух грабителей удалось задержат и изъять часть украденного товара.
Читайте также: Всем жителям 60-миллионной провинции Хубэй запретили выходить из домов из-коронавируса
По данным издания, в дефиците в Гонконге находятся также рис, макароны и гигиенические товары. Власти уверяют, что поставки продуктов и бытовых товаров остаются стабильными, а панику вызывают фейки в интернете.
16 февраля власти Китая сделала первое официальное заявление о том, что карантинные и другие сдерживающие меры, введенные КНР из-за эпидемии нового коронавируса, дают свой эффект.
Доля критических случаев среди подтвержденных начала снижаться, а в главном очаге эпидемии - китайской провинции Хубэй - легкие случаи болезни теперь лечат быстрее и более эффективно, не давая им превратиться в критические.
В то же время количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигла 70 500 человек. Погибли 1770 человек.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!