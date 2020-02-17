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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Гонконге вооруженные грабители украли сотни рулонов туалетной бумаги из-за ее дефицита

Коронавирус: в Гонконге вооруженные грабители украли сотни рулонов туалетной бумаги из-за ее дефицита


фото: reuters
В Гонконге вооруженные грабители украли сотни рулонов туалетной бумаги из-за ее дефицита в результате паники, вызванной коронавирусом

Как сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию, трое неизвестных угрожали ножом сотруднику службы доставки который разгружал товар у одного из супермаркетов.

В полиции заявили, что злоумышленники забрали бумагу на $ 130. В то же время издание Apple Daily отмечает, что украли 600 рулонов на сумму $ 218.

Двух грабителей удалось задержат и изъять часть украденного товара.

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По данным издания, в дефиците в Гонконге находятся также рис, макароны и гигиенические товары. Власти уверяют, что поставки продуктов и бытовых товаров остаются стабильными, а панику вызывают фейки в интернете.

16 февраля власти Китая сделала первое официальное заявление о том, что карантинные и другие сдерживающие меры, введенные КНР из-за эпидемии нового коронавируса, дают свой эффект.

Доля критических случаев среди подтвержденных начала снижаться, а в главном очаге эпидемии - китайской провинции Хубэй - легкие случаи болезни теперь лечат быстрее и более эффективно, не давая им превратиться в критические.

В то же время количество подтвержденных случаев заражения в Китае достигла 70 500 человек. Погибли 1770 человек.

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