Ключевой футболист ПСЖ поможет французам в матче с "Боруссией"

17 февраля, 2020, 13:55

Бразильский вингер Неймар попал в заявку ПСЖ на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии"

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Неймар не попадал в заявку ПСЖ с 1 февраля. Бразилец получил травму в матче чемпионата Франции против "Монпелье" (5: 0) и с тех пор пропустил 4 матча.

В заявке ПСЖ не нашлось места для Леандро Паредеса, который принимал участие в последнем матче с "Амьен" (4: 4).

Завтра, 18 февраля в Дортмунде "Боруссия" примет ПСЖ. Начало матча в 22:00.