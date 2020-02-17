Ключевой футболист ПСЖ поможет французам в матче с "Боруссией"
17 февраля, 2020, 13:55
Бразильский вингер Неймар попал в заявку ПСЖ на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии"
Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Неймар не попадал в заявку ПСЖ с 1 февраля. Бразилец получил травму в матче чемпионата Франции против "Монпелье" (5: 0) и с тех пор пропустил 4 матча.
В заявке ПСЖ не нашлось места для Леандро Паредеса, который принимал участие в последнем матче с "Амьен" (4: 4).
Завтра, 18 февраля в Дортмунде "Боруссия" примет ПСЖ. Начало матча в 22:00.
- 10 февраля Неймара обвинили в создании сети VIP-проституции .
- 5 февраля норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд стал первым в истории немецкого футбола игроком , который забил 8 голов в 4-х первых матчах за новый клуб.
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