Неймара обвиняют в создании сети VIP-проституции во Франции

10 февраля, 2020, 16:19

Бразильского футболиста французского клуба ПСЖ Неймара обвинили в создании сети VIP-проституции

Об этом сообщает UOL Esporte

Бразильская модель Нажила Триндаде в прошлом году стала известной после того, как обвинила звездного форварда ПСЖ Неймара в изнасиловании.

По информации источника, адвокат модели Косме дос Сантос уже готовит новые обвинения против Неймара, связанные с организацией сети VIP-проституции. Она утверждает, что футболист был замешан в транспортировке женщин из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации.

Модель и адвокат не рассказали, на каких именно доказательствах строятся подобные обвинения. Юристы Неймара заявили, что не получали никаких сообщений о возможных исках.