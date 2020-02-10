Неймара обвиняют в создании сети VIP-проституции во Франции
10 февраля, 2020, 16:19
Бразильского футболиста французского клуба ПСЖ Неймара обвинили в создании сети VIP-проституции
Об этом сообщает UOL Esporte
Бразильская модель Нажила Триндаде в прошлом году стала известной после того, как обвинила звездного форварда ПСЖ Неймара в изнасиловании.
По информации источника, адвокат модели Косме дос Сантос уже готовит новые обвинения против Неймара, связанные с организацией сети VIP-проституции. Она утверждает, что футболист был замешан в транспортировке женщин из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации.
Модель и адвокат не рассказали, на каких именно доказательствах строятся подобные обвинения. Юристы Неймара заявили, что не получали никаких сообщений о возможных исках.
- 22 января звездному бразильскому нападающему ПСЖ Неймару подбросили игрушечную змею, на секунду ему показалось, что она настоящая.
- Напомним, 2 июня 2019 года на бразильского футболиста ПСЖ Неймара подали заявление с обвинениями в изнасиловании .
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