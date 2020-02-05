Самый талантливый бомбардир Европы побил еще один голевой рекорд
Об этом сообщает Opta в twitter.
4 февраля Холланд забил за "Боруссию" в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вердера". Гол норвежца не помог его команде избежать поражения 2: 3.
Холланд еще ни разу не провел за дортмундский клуб полный матч. Также он отметился хет-триком в матчах чемпионата Германии с "Аугсбургом" (5: 3), дублями - с "Кельном" (5: 1) и "Унион" (5: 0).
19-летний Ерлинег Холланд является воспитанником норвежского "Брюне". В "Боруссии" он перешел в январе 2020 года с австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.
За сборную Норвегии он сыграл 2 матча и забил 1 гол.
8 - @ErlingHaaland ist der erste Spieler jemals der 8 Treffer in seinen ersten 4 Pflichtspielen für einen #Bundesliga -Klub erzielt. Traum. #SVWBVB #Haaland pic.twitter.com/U95ntD4Fi7- OptaFranz (@OptaFranz) February 4, 2020
- Напомним, для того, чтобы забить 7 голов за дортмундскую "Боруссию" Эрлинг Холланд понадобилось нанести лишь 8 ударов по воротам соперников.
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