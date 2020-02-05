Самый талантливый бомбардир Европы побил еще один голевой рекорд

5 февраля, 2020, 11:25

Норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлин Холланд стал первым в истории немецкого футбола игроком, который забил 8 голов в 4-х первых матчах за новый клуб

Об этом сообщает Opta в twitter.

4 февраля Холланд забил за "Боруссию" в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вердера". Гол норвежца не помог его команде избежать поражения 2: 3.

Холланд еще ни разу не провел за дортмундский клуб полный матч. Также он отметился хет-триком в матчах чемпионата Германии с "Аугсбургом" (5: 3), дублями - с "Кельном" (5: 1) и "Унион" (5: 0).

19-летний Ерлинег Холланд является воспитанником норвежского "Брюне". В "Боруссии" он перешел в январе 2020 года с австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.

За сборную Норвегии он сыграл 2 матча и забил 1 гол.

8 - @ErlingHaaland ist der erste Spieler jemals der 8 Treffer in seinen ersten 4 Pflichtspielen für einen #Bundesliga -Klub erzielt. Traum. #SVWBVB #Haaland pic.twitter.com/U95ntD4Fi7 - OptaFranz (@OptaFranz) February 4, 2020