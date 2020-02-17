ФСБ спланировала и организовала убийство чеченского командира в Берлине, - Bellingcat
Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat.
Ссылаясь на метаданные мобильного телефона и многомесячное расследование, проведенное с участием журналистов немецкого издания "Spiegel" и российского "The Insider", группа опубликовала информацию, в которой говорится, что ФСБ научила и обеспечила поддельными документами подозреваемого в убийстве "Вадима Соколова" (Вадим Красиков).
Расследователи установили, что подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ РФ Эдуард Бендерский.
"Однако мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была предоставлена непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - говорится в отчете.
При этом журналисты утверждают, что и ФСБ, и российская полиция знали о личности задержанного убийцы, но солгали немецкой власти, отрицая, что "Вадим Соколов" не настоящее имя задержанного.
Также россияне пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся настоящей личности убийцы, а также данные, связанные с его ближайшими родственниками.
Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Его убили выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе 2019 года, когда он направлялся в мечеть.
Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.
- Ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечне к убийству.
- В МИД России назвали этот шаг "недружественным" и пообещали ответить должным образом.
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