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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: заседание по Антоненко перенесли из-за того, что его привезли в суд

Дело Шеремета: заседание по Антоненко перенесли из-за того, что его привезли в суд


фото: hromadske.ua
Печерский районный суд Киева перенес на 20 февраля заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом Укринформу сообщил адвокат Антоненко Дмитрий Круговой.

Заседание перенесено из-за того, что Антоненко не доставили в суд.

"Опять его (Антоненко - ред.) не доставили. Перенесли рассмотрение на 20 февраля на 14:00 ", - сказал Круговой.

  • Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугар.
  • Апелляционный суд Киева оставил Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей .
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