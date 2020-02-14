Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кузьменко останется под стражей до 3 апреля.
Адвокат подозреваемой Тарас Беспалый просил освободить из-под стражи Кузьменко под ночной домашний арест, подчеркивая необоснованность подозрения и недоказанные риски.
Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к убийству Павла Шеремета, никогда не знала его и не понимает, почему до сих пор под стражей.
Прокурор Сергей Зузак, со своей стороны, просил оставить в силе решение суда первой инстанции. Он отметил риск побега, сокрытия, давления на свидетелей, других фигурантов преступления, уничтожения и искажения вещественных доказательств.
В итоге суд удовлетворил требование прокурора и оставил Кузьменко под стражей.
- Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь.
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