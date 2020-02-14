Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

14 февраля, 2020, 15:20

Апелляционный суд Киева оставил Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кузьменко останется под стражей до 3 апреля.

Адвокат подозреваемой Тарас Беспалый просил освободить из-под стражи Кузьменко под ночной домашний арест, подчеркивая необоснованность подозрения и недоказанные риски.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к убийству Павла Шеремета, никогда не знала его и не понимает, почему до сих пор под стражей.

Прокурор Сергей Зузак, со своей стороны, просил оставить в силе решение суда первой инстанции. Он отметил риск побега, сокрытия, давления на свидетелей, других фигурантов преступления, уничтожения и искажения вещественных доказательств.

В итоге суд удовлетворил требование прокурора и оставил Кузьменко под стражей.