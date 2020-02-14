 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей


фото: reuters
Апелляционный суд Киева оставил Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кузьменко останется под стражей до 3 апреля.

Адвокат подозреваемой Тарас Беспалый просил освободить из-под стражи Кузьменко под ночной домашний арест, подчеркивая необоснованность подозрения и недоказанные риски.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к убийству Павла Шеремета, никогда не знала его и не понимает, почему до сих пор под стражей.

Прокурор Сергей Зузак, со своей стороны, просил оставить в силе решение суда первой инстанции. Он отметил риск побега, сокрытия, давления на свидетелей, других фигурантов преступления, уничтожения и искажения вещественных доказательств.

В итоге суд удовлетворил требование прокурора и оставил Кузьменко под стражей.

  • Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать