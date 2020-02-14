Убийство Шеремета: суд оставил Дугар под ночным домашним арестом

14 февраля, 2020, 12:44

Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугар

Об этом сообщает hromadske .

"Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Дугар. Она и в дальнейшем останется под ночным домашним арестом", - говорится в сообщении.