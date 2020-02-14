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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд оставил Дугар под ночным домашним арестом

Убийство Шеремета: суд оставил Дугар под ночным домашним арестом


фото: lb.ua
Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугар

Об этом сообщает hromadske .

"Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Дугар. Она и в дальнейшем останется под ночным домашним арестом", - говорится в сообщении.

Адвокаты настаивали, что в продолжении меры пресечения нужно отказать, или же взять Дугар на поруки. Прокурор был против, так как считает риски уклонения от следствия реальными.

Выслушав все стороны, суд оставил без изменений решение передней инстанции.

 
 
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