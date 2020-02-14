В Сирии сбили второй за три дня вертолет войск Асада

14 февраля, 2020, 17:03

В пятницу, 14 февраля, в Сирии потерпел крушение вертолет сил сирийского режима Башара Асада - второй за три дня

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации наблюдателей, вертолет упал в районе Куптан аль-Джабаль северо-западнее города Алеппо.

Another helicopter shot down over Aleppo walillahil hamd. pic.twitter.com/Yxrgt62I6P - Umm 'Umar (@dyinbeforedeath) February 14, 2020



Вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, с помощью управляемой ракеты, сообщили в Сирийский центр.

В результате два пилота погибли.

По информации источников Reuters среди повстанцев и очевидцев, ранее в пятницу российская авиация атаковала сельскую местность к западу от Алеппо. Самолеты РФ вернулись на базу сразу после того, как был подбит вертолет правительственных сил.

Напомним, что 11 февраля в провинции Идлиб сбили вертолет сирийской армии, в результате погибли оба пилота.