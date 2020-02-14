В Сирии сбили второй за три дня вертолет войск Асада
Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.
По информации наблюдателей, вертолет упал в районе Куптан аль-Джабаль северо-западнее города Алеппо.
Another helicopter shot down over Aleppo walillahil hamd. pic.twitter.com/Yxrgt62I6P- Umm 'Umar (@dyinbeforedeath) February 14, 2020
شاهد إسقاط مروحية لعصابات # الأسد , قبل قليل, في ريف # حلب بعد أن كانت تقصف بيوت المدنيين. # سوريا # الجمعة pic.twitter.com/T7stAZFhd3- الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) February 14, 2020
Вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, с помощью управляемой ракеты, сообщили в Сирийский центр.
В результате два пилота погибли.
По информации источников Reuters среди повстанцев и очевидцев, ранее в пятницу российская авиация атаковала сельскую местность к западу от Алеппо. Самолеты РФ вернулись на базу сразу после того, как был подбит вертолет правительственных сил.
Напомним, что 11 февраля в провинции Идлиб сбили вертолет сирийской армии, в результате погибли оба пилота.
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