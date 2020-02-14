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Espreso.tvОбществоВ Сирии сбили второй за три дня вертолет войск Асада

В Сирии сбили второй за три дня вертолет войск Асада

В пятницу, 14 февраля, в Сирии потерпел крушение вертолет сил сирийского режима Башара Асада - второй за три дня

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации наблюдателей, вертолет упал в районе Куптан аль-Джабаль северо-западнее города Алеппо.

 


Вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, с помощью управляемой ракеты, сообщили в Сирийский центр.

В результате два пилота погибли.

По информации источников Reuters среди повстанцев и очевидцев, ранее в пятницу российская авиация атаковала сельскую местность к западу от Алеппо. Самолеты РФ вернулись на базу сразу после того, как был подбит вертолет правительственных сил.

Напомним, что 11 февраля в провинции Идлиб сбили вертолет сирийской армии, в результате погибли оба пилота.

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