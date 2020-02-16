Арахамия рассказал, как принималось решение об отставке Богдана

16 февраля, 2020, 18:17

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямой".

По словам Арахамиия, Богдан ушел в отставку через сутки после разговора с Зеленским.

"У них был личный разговор, он прошел в дружеской атмосфере, с глазу на глаз. То есть они встретились, пообщались, потом вышли, и Андрей сообщил о своей отставке. И очень быстро, за сутки собрал свои вещи и уехал", - рассказал Арахамия.

Он также заявил, что у Богдана не было конфликта с президентом и не исключил возможности его возвращения в команду Зеленского в другом качестве.

"Конфликта с президентом не было. Это был не конфликт, были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром - в ближайшем окружении президента. У меня сложилось впечатление, что он ушел с добрыми намерениями, без конфликта", - сказал Арахамия.