Арахамия рассказал, как принималось решение об отставке Богдана
Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямой".
По словам Арахамиия, Богдан ушел в отставку через сутки после разговора с Зеленским.
"У них был личный разговор, он прошел в дружеской атмосфере, с глазу на глаз. То есть они встретились, пообщались, потом вышли, и Андрей сообщил о своей отставке. И очень быстро, за сутки собрал свои вещи и уехал", - рассказал Арахамия.
Он также заявил, что у Богдана не было конфликта с президентом и не исключил возможности его возвращения в команду Зеленского в другом качестве.
"Конфликта с президентом не было. Это был не конфликт, были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром - в ближайшем окружении президента. У меня сложилось впечатление, что он ушел с добрыми намерениями, без конфликта", - сказал Арахамия.
- Напомним, 11 февраля Андрей Богдан был освобожден от должности главы Офиса президента Украины. На эту должность назначен помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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