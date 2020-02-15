Зеленский требует прекратить называть Украину коррумпированной страной
Об этом сообщает Офис президента Украины.
По словам Зеленского, в Украине продолжается борьба с коррупцией, потому упоминание о нашем государстве исключительно как о коррумпированном - ложные и безосновательные.
"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда ", - сказал Зеленский.
Президент заверил, что власть пытается изменить негативный имидж Украины, которую считали коррумпированной страной.
"Посмотрите на нашу команду - там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", - заявил Зеленский.
- Напомним, 15 февраля Владимир Зеленский во время Мюнхенского форума по безопасности призвал главу Белого дома Дональда Трампа встретиться и начать отношения с "чистого листа" .
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