Зеленский требует прекратить называть Украину коррумпированной страной

15 февраля, 2020, 17:29

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности призвал прекратить называть Украину коррумпированной страной

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, в Украине продолжается борьба с коррупцией, потому упоминание о нашем государстве исключительно как о коррумпированном - ложные и безосновательные.

"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда ", - сказал Зеленский.

Президент заверил, что власть пытается изменить негативный имидж Украины, которую считали коррумпированной страной.

"Посмотрите на нашу команду - там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", - заявил Зеленский.