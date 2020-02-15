После всей этой "Санта-Барбары" с импичментом я хочу начать наши отношения с чистого листа, - Зеленский о возможном визите в США

15 февраля, 2020, 15:51

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Зеленского, он хочет приехать в США и начать отношения "с чистого листа" после скандала вокруг импичмента Трампа.

"После всей этой "Санта-Барбары" об импичменте, я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Подготовим пакет этих документов и встретимся. Поэтому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев ", - сказал Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность в том, что его визит в Белый дом и встреча с Дональдом Трампом состоится, а также пригласил президента США в Киев.

"Я уверен, что это произойдет. Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я очень хотел бы, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для двух стран. Чем-то выгодным для двух стран, - сказал Зеленский.