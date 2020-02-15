Зеленский соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО

15 февраля, 2020, 16:06

Об этом Зеленский заявил во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегии, сообщает "Европейская правда" .

По словам Зеленского, Украина выходит с предложением проводить разведения по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за рубежом.

По его словам, рассматривается возможность совместного контроля за границей с представителями ОРДЛО и ОБСЕ.

"Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - сказал Зеленский. Он не уточнил критерии отбора "представителей оккупированных территорий".

В то же время, Зеленский заверил, что выборы в ОРДЛО без контроля над границей не состоятся.

"Мы не будем проводить выборы без контроля за границей", - заявил президент.