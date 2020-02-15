Зеленский предлагает "секторальное разведение" на Донбассе. Каждый сектор должен проверять ОБСЕ
Об этом он заявил во время вступительного слова на конференции, передает Эспрессо.TV .
По его словам, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.
"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. Согласно ему линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования ", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует других участников нормандского формата о смысле этой инициативы.
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