Зеленский предлагает "секторальное разведение" на Донбассе. Каждый сектор должен проверять ОБСЕ

15 февраля, 2020, 13:35

Об этом он заявил во время вступительного слова на конференции, передает Эспрессо.TV .

По его словам, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. Согласно ему линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования ", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует других участников нормандского формата о смысле этой инициативы.