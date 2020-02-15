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Espreso.tvОбществоЗеленский предлагает "секторальное разведение" на Донбассе. Каждый сектор должен проверять ОБСЕ

Зеленский предлагает "секторальное разведение" на Донбассе. Каждый сектор должен проверять ОБСЕ

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе

Об этом он заявил во время вступительного слова на конференции, передает Эспрессо.TV .

По его словам, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. Согласно ему линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования ", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует других участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

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