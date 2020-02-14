Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

14 февраля, 2020, 14:59

Об этом сообщает Офис президента.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров" Нормандской четверки ", - говорится в сообщении.

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

"Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", - резюмирует пресс-служба ОП.