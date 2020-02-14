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Espreso.tvОбществоЗеленский провел телефонный разговор с Путиным

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным


фото: censor.net
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Об этом сообщает Офис президента.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров" Нормандской четверки ", - говорится в сообщении.

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

"Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", - резюмирует пресс-служба ОП.

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