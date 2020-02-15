"У наших друзей эпидемия. Но ...". Милованов заявил, что Украина может заработать на коронавирусе

15 февраля, 2020, 12:52

Из-за вспышки коронавируса в Китае может быть остановлена работа части заводов, что, соответственно, позволит Украине увеличить экспорт своей продукции

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил вечером 14 февраля 2020 года в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает Еспресо.TV .

По его словам, речь идет о продукции металлургической отрасли.

"На самом деле здесь есть определенные возможности для Украины. Я бы даже сказал ... Ну, так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно. Китай, возможно, потреблять меньше продуктов металлургии. Главная причина, почему металлургическая промышленность в мире произвела в этом году меньше, именно потому, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас повысить экспорт. Потому что мир будет замещать производство тех заводов в других местах ", - сказал он.

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Ведущий остановил министра, отметив, что так не стоит говорить, "потому что будут цитировать где-нибудь на английском языке, и это будет звучать не очень хорошо".

Милованов также высказал мнение, что вспышка коронавируса не оказывает прямого влияния на бизнес в Украине.

"Те страны, экономика которых тесно связана с экономикой Китайской Республики, они подвержены влиянию. Для нас, украинской экономики, сегодня важнее, чтобы мы модернизировали свою экономику. И здесь коронавирус не влияет ни на инвестиции, ни на создание новых рабочих мест. Но действительно, если бы Украина находилась рядом с Китаем (в экономическом плане) - влияние было бы совсем другим ", - сказал он.

Министр добавил, что после вспышки коронавируса стоимость на экспортируемую из Украины руду частично снизилась, но на фоне повышения цены на 29%, которое произошло в январе, "не оправдывается тем падением, потому что рост был гораздо больше".