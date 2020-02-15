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Espreso.tvОбщество"Значит, не надо открывать окна". Заместитель Ермака объяснила украинцам, как экономить на "коммуналке"

"Значит, не надо открывать окна". Заместитель Ермака объяснила украинцам, как экономить на "коммуналке"

Юлия Ковалив
фото: mind.ua
35-летняя заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив считает, что во время отопительного периода украинцам следует "не открывать окна". В таком случае, говорит она, получится сократить расходы на тепло

Об этом она заявила вечером в пятницу, 14 февраля 2020 года, на телеканале Украина, передает Еспресо.TV .

Сначала Ковалив рассказала о том, как правительству удалось снизить суммы в платежках украинцев, приведя пример своего дедушки.

"Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал врачом в больнице маленького городка. Он - тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тыс. / грн. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 грн , получил за январь - она тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается ", - заверила она.

Далее Ковалив заявила, что какими бы ни были тарифы и какие бы шаги ни предпринимало правительство по урегулированию стоимости коммунальных услуг, важно, чтобы украинцы заботились об энергосбережении.

"Что важно еще: мы долго говорим говорим о тарифах, себестоимости ... И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре 5 ° С - значит не надо открывать окна. у нас не может быть в 27-30 ° С в квартире и за все это мы платим ", - подчеркнула Ковалив.

Также она посоветовала украинцам устанавливать газовые счетчики.

"Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что конкретно он платит", - добавила она.

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