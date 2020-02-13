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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: В Украине – эпоха Жириновских

Виталий Портников: В Украине – эпоха Жириновских

Лидер парламентской фракции "Слуг народа" Давид Арахамия уже извиняется за свое предложение "обменять" запуск Северо-Крымского канала для оккупированного Крыма на некие уступки России по оккупированному Донбассу

На первый взгляд, его высказывания связаны с очевидной политической неопытностью, с непониманием реальных проблем. Как, впрочем, и высказывания других представителей власти – депутатов, министров, сотрудников офиса главы государства, самого Владимира Зеленского.

Но мы живем не просто в эпоху дилетантов. Мы живем в эпоху украинских Жириновских.

Владимир Жириновский был "сконструирован" советскими спецслужбами для озвучивания самых радикальных, самых неожиданных и пугающих идей. Но те идеи, которые не встречали очевидного сопротивления, рано или поздно оказывались инициативами самой власти. В начале своей политической карьеры Жириновский выглядел очевидным маргиналом. Сейчас маргинальным государством выглядит уже сама Россия, а престарелый Жириновский продолжает озвучивать "инициативы".

В Украине мы в аналогичной ситуации, только Жириновских слишком много. В России Жириновский был непрофессиональным политиком, задача которого – вывести из-под удара функционеров. В Украине задача местных "жириновских" - продолжение олигархического правления любой ценой.

Потому что совершенно недостаточно привести к власти своего ставленника с помощью телевизионных технологий и деморализованного, далекого от понимания национальных интересов электората. Важно эту власть удержать. А как ее удержать, когда экономика гибнет, Запад требует продолжения реформ и борьбы с олигархией, а Россия не собирается отказываться от идеи поглощения Украины?

В этих непростых условиях имеет значение каждый новый день сохранения власти. Власть живет этим одним днем. И пытается понять, как удержаться с помощью самых неожиданных и опасных идей. При этом люди во власти совершенно не понимают, что никто с ними не собирается договариваться. МВФ не даст денег без реформ. Путин не закончит войну без отказа от суверенитета.

Вместо борьбы с олигархами и усиления обороноспособности люди во власти думают о том, как заткнуть рот прессе и обществу или дать воду в Крым. Отсюда безумные законопроекты, безумные подозрения волонтером, безумные идеи в эфирах.

Но это политическое сумасшествие быстро становится реальностью, когда власть не встречает общественного сопротивления. Потому что люди во власти верят, что так они смогут удержаться. С помощью страха и компромиссов с Москвой. Никакого другого рецепта успеха у них нет.
Это им тоже не поможет. Страх – ограничитель телевизора и интернета, но он не наполняет холодильник. А с экономикой им не совладать. Путину не нужны их смешные уступки, ему нужна Украина. Вся, целиком. Поэтому у них нет никакого шанса. Вообще.

Вопрос в другом – а если ли шанс у Украины в эту постыдную эпоху местных жириновских? Есть только в том случае, если общество будет сопротивляться всем провокациям власти, если оно не устанет реагировать на усиливающееся безумие.

Усталость общества – это не успех власти. Это приговор стране.

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