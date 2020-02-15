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Espreso.tvОбществоПрокуратура возбудила дело из-за захвата россиянами украинского судна в Азовском море

Прокуратура возбудила дело из-за захвата россиянами украинского судна в Азовском море


фото: ukrinform.ua
Прокуратура АР Крым возбудила дело из-за захвата в Азовском море украинского судна с рыбаками

Об этом сообщает Прокуратура АР Крым в telegram.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата" сотрудниками пограничного управления ФСБ России "украинского судна с четырьмя людьми на борту" , - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15 февраля 2020 в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

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