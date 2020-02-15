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Espreso.tvОбществоМы не можем останавливаться, пока украинцы содержатся в нечеловеческих условиях в ОРДЛО и РФ, - Зеленский

Мы не можем останавливаться, пока украинцы содержатся в нечеловеческих условиях в ОРДЛО и РФ, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Во время Мюнхенской международной конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский заверил, что продолжит добиваться освобождения всех украинских пленников из плена в ОРДЛО и РФ

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, взаимное освобождение удерживаемых лиц, которое происходило дважды за последние полгода, необходимо продолжать ради освобождения по формуле "всех на всех".

"Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что по результатам Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года было достигнуто соглашение обеспечения эффективной деятельности международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста.

"Сегодня представители МККК привлечены к поиску без вести пропавших - их тоже, к сожалению, за эти шесть лет очень много. Открытым остается вопрос доступа представителей МККК к удерживаемым лицам. Но есть все основания рассчитывать на положительное решение этого вопроса", - отметил Зеленский.

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