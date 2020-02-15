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Espreso.tvОбществоПочти всех на всех: Пристайко анонсировал новый масштабный обмен пленными

Почти всех на всех: Пристайко анонсировал новый масштабный обмен пленными


фото: ukrinform.ua
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что новый большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти накануне апрельской встречи в "нормандском формате"

Об этом Пристайко заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам министра, в новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал Пристайко.

Глава МИД Украины отметил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате", которая, по предварительной договоренности, должен состояться в апреле, в Берлине.

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