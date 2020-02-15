Почти всех на всех: Пристайко анонсировал новый масштабный обмен пленными
15 февраля, 2020, 20:26
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что новый большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти накануне апрельской встречи в "нормандском формате"
Об этом Пристайко заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Интерфакс-Украина" .
По словам министра, в новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.
"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал Пристайко.
Глава МИД Украины отметил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате", которая, по предварительной договоренности, должен состояться в апреле, в Берлине.
- 15 февраля во время Мюнхенской международной безопасности конференции Владимир Зеленский заверил, что продолжит добиваться освобождения всех украинских пленников из плена в ОРДЛО и РФ.
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