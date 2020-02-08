Евровидение-2020: определились первые финалисты национального отбора

8 февраля, 2020, 22:33

Определились первые финалисты национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

8 февраля стартовал национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение 2020. В первом полуфинале выступили восемь участников:

1. Группа [O] с песней "Там, куда я ухожу";

2. JERRY HEIL - песня Vegan;

3. Katya Chilly - песня "Печь";

4. Krut - песня «99»;

5. GO-A с песней «Соловей»;

6. CLOUDLESS - песня Drown Me Down;

7. GIO - песня Feeling so lost;

8. Assol - песня Save It.

Первые финалисты определялись по итогам голосования зрителей и судей. В полуфинал вышли:

JERRY HEIL, Krut и GO-A

Отбор на Евровидение-2020 пройдет в три этапа - первый и второй полуфиналы, а также финал, по результатам которого определится представитель от Украины на конкурсе.

Вторая тройка финалистов определится на следующем отборе, который состоится 15 февраля. Финал национального отбора состоится 22 февраля.

Евровидение-2020 состоится 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Читайте также: Нацотбор Евровидение-2020: все об участниках и их песнях