Евровидение-2020: определились первые финалисты национального отбора
Об этом сообщает Еспресо.TV .
8 февраля стартовал национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение 2020. В первом полуфинале выступили восемь участников:
1. Группа [O] с песней "Там, куда я ухожу";
2. JERRY HEIL - песня Vegan;
3. Katya Chilly - песня "Печь";
4. Krut - песня «99»;
5. GO-A с песней «Соловей»;
6. CLOUDLESS - песня Drown Me Down;
7. GIO - песня Feeling so lost;
8. Assol - песня Save It.
Первые финалисты определялись по итогам голосования зрителей и судей. В полуфинал вышли:
JERRY HEIL, Krut и GO-A
Отбор на Евровидение-2020 пройдет в три этапа - первый и второй полуфиналы, а также финал, по результатам которого определится представитель от Украины на конкурсе.
Вторая тройка финалистов определится на следующем отборе, который состоится 15 февраля. Финал национального отбора состоится 22 февраля.
Евровидение-2020 состоится 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
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