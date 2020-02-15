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Espreso.tvСпортБиатлон: украинец Подручный вошел в топ-10 в спринте на ЧМ

Биатлон: украинец Подручный вошел в топ-10 в спринте на ЧМ


фото: REUTERS
Украинец Дмитрий Подручный занял 10-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дмитрий Подручный допустил один промах и финишировал на дистанции 10 км 10-м. От победителя - россиянина Александра Логинова - украинец отстал на 56,4 сек.

Логинов не заработал ни одного штрафного круга и опередил серебряного медалиста - француза Кентена Фийона-Майя, который не закрыл одну мишень, на 6,5 сек. Бронзу получил еще один представитель Франции - Мартен Фуркад, который избежал промахов.

Чемпионат мира

Антхольц (Италия)

Мужчины. Спринт, 10 км

15 февраля

1. Александр Логинов (Россия) 22.48,1 (0 штрафных кругов)

2. Кентен Фийон Имеет (Франция) отставание +6,5 (1)

3. Мартен Фуркад (Франция) +19,5 (0)

10. Дмитрий Подручный (Украина) +56,4 (1)

25. Артем Прима (Украина) +1.26,4 (1)

42. Сергей Семенов (Украина) +2.00,4 (2)

60. Антон Дудченко (Украина) +2.39,5 (1)

67. Богдан Цымбал (Украина) +2.49,1 (1)

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