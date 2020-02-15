Биатлон: украинец Подручный вошел в топ-10 в спринте на ЧМ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дмитрий Подручный допустил один промах и финишировал на дистанции 10 км 10-м. От победителя - россиянина Александра Логинова - украинец отстал на 56,4 сек.
Логинов не заработал ни одного штрафного круга и опередил серебряного медалиста - француза Кентена Фийона-Майя, который не закрыл одну мишень, на 6,5 сек. Бронзу получил еще один представитель Франции - Мартен Фуркад, который избежал промахов.
Чемпионат мира
Антхольц (Италия)
Мужчины. Спринт, 10 км
15 февраля
1. Александр Логинов (Россия) 22.48,1 (0 штрафных кругов)
2. Кентен Фийон Имеет (Франция) отставание +6,5 (1)
3. Мартен Фуркад (Франция) +19,5 (0)
10. Дмитрий Подручный (Украина) +56,4 (1)
25. Артем Прима (Украина) +1.26,4 (1)
42. Сергей Семенов (Украина) +2.00,4 (2)
60. Антон Дудченко (Украина) +2.39,5 (1)
67. Богдан Цымбал (Украина) +2.49,1 (1)
Loginov, Fillon Maillet and Fourcade have the medals at the finish. Can anyone change that in the final moments of the # antholz2020 men sprint? Watch the race live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/swjWh4czXu- IBU World Cup (@IBU_WC) February 15, 2020
- Напомним, 13 февраля сборная Украины заняла пятую строчку в смешанной эстафете на чемпионате мира-2020 по биатлону.
- 14 февраля Елена Пидгрушная заняла четвертое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
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