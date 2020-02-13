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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по биатлону: сборная Украины завершила смешанную эстафету в шаге от бронзы

Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины завершила смешанную эстафету в шаге от бронзы


фото: biathlon.com.ua
Сборная Украины заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира-2020 по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За сборную Украины в смешанной эстафете выступали Артем Прима, Дмитрий Подручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Золото получила сборная Норвегии, серебро - Италия. Бронзовую медаль завоевала команда Чехии.

Чемпионат мира-2020

Смешанная эстафета

13 февраля

Антхольц (Италия)

1. Норвегия 1.02.27,7 (0 промахов +7 запасных патронов)

2. Италия +15,6 (0 + 6)

3. Чехия +30,8 (0 + 2)

4. Германия +49,2 (1 + 10)

5. Украина +56,1 (1 + 7)

 

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