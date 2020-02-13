Чемпионат мира по биатлону: сборная Украины завершила смешанную эстафету в шаге от бронзы
13 февраля, 2020, 16:57
Сборная Украины заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира-2020 по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За сборную Украины в смешанной эстафете выступали Артем Прима, Дмитрий Подручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.
Золото получила сборная Норвегии, серебро - Италия. Бронзовую медаль завоевала команда Чехии.
Чемпионат мира-2020
Смешанная эстафета
13 февраля
Антхольц (Италия)
1. Норвегия 1.02.27,7 (0 промахов +7 запасных патронов)
2. Италия +15,6 (0 + 6)
3. Чехия +30,8 (0 + 2)
4. Германия +49,2 (1 + 10)
5. Украина +56,1 (1 + 7)
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