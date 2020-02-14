Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзы
Об этом сообщает "Трибуна".
Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзовой награды, которую завоевала чешка Люция Харватова.
Вита Семеренко стала одной из четырех биатлонисток, которые прошли гонку без промахов.
Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзовой награды, которую завоевала чешка Люция Харватова. Победу в гонке одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Серебро у американки Сюзан Данкль.
Чемпионат мира-2020
Женщины, спринт, 7.5 км
13 февраля
Антхольц (Италия)
1. Марти Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) - 21,13,1 (0+1)
2. Сюзан Данкль (США) - 6,8 (0+0)
3. Люция Харватова (Чехия) - 21,3 (1+0)
4. Елена Пидгрушная (Украина) - 25,6 (1+0)
11. Вита Семеренко (Украина) - 46,4 (0+0)
22. Юлия Джима (Украина) - 1,05,4 (2 +0)
36. Валентина Семеренко (Украина) - 1,31,3 (0+2)
- 13 февраля сборная Украины заняла пятую строчку в смешанной эстафете на чемпионате мира-2020 по биатлону.
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