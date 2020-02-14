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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по биатлону: Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзы

Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзы


фото: Getty Images
Елена Пидгрушная заняла четвертое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце

Об этом сообщает "Трибуна".

Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзовой награды, которую завоевала чешка Люция Харватова.

Вита Семеренко стала одной из четырех биатлонисток, которые прошли гонку без промахов.

Пидгрушной не хватило 4 секунды до бронзовой награды, которую завоевала чешка Люция Харватова. Победу в гонке одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. Серебро у американки Сюзан Данкль.

Чемпионат мира-2020

Женщины, спринт, 7.5 км

13 февраля

Антхольц (Италия)

1. Марти Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) - 21,13,1 (0+1)

2. Сюзан Данкль (США) - 6,8 (0+0)

3. Люция Харватова (Чехия) - 21,3 (1+0)

4. Елена Пидгрушная (Украина) - 25,6 (1+0)

11. Вита Семеренко (Украина) - 46,4 (0+0)

22. Юлия Джима (Украина) - 1,05,4 (2 +0)

36. Валентина Семеренко (Украина) - 1,31,3 (0+2)

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