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Espreso.tvОбществоВ Ливии впервые погиб российский военный, - СМИ

В Ливии впервые погиб российский военный, - СМИ


фото: reuters
В поселке Акбулак Оренбургской области состоялись похороны военнослужащего Глеба Мостового, погибшего в Ливии

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Российскую службу Би-би-си.

О смерти уроженца Оренбургской области в Ливии еще 6 февраля сообщила местное издание "Оренград". По данным Би-би-си, это первый случай гибели российского военного в Ливии. Первый заместитель главы района сообщил, что "он не наемник, это однозначно, он кадровый офицер".

Би-би-си отмечает, что похороны предшествовал траурный митинг, на который полиция отказалась пустить журналистов. После проверки документов их заставили покинуть поселок.

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