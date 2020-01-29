В Ливии погиб российский наемник, который ранее воевал на Донбассе

29 января, 2020, 16:08

С начала года в Ливии погибли по меньшей мере двое наемников из России - "десантник Максим" и "морской пехотинец Владимир", сообщили в сообществе российских наемников

Радио Свобода удалось установить личность одного из них. "Морским пехотинцем" оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Владимир Скопинов, который в 2014-2016 годах воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

По имеющейся информации, он участвовал в боях против украинской армии в районе Круглика, реки Миус и Дебальцева.

Обстоятельства гибели российского наемника в Ливии неизвестны. О его смерти впервые сообщили 27 января.

По данным СМИ, боевики ЧВК "Вагнера" предоставляют поддержку силам командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил количество российских наемников в Ливии более чем в 2 тыс. человек.