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Espreso.tvОбществоВ Ливии находится 2,5 тыс. "вагнеровцев", - Эрдоган

В Ливии находится 2,5 тыс. "вагнеровцев", - Эрдоган


фото: shamcenter
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что его страна отправила в Ливию только группу военных инструкторов

Эрдоган также затронул тему присутствия турецких сил в Ливии и критику некоторых сторон по решению Турции предоставить военную помощь ливийскому правительству, пишет газета Daily Sabah.

"Турция направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки военнослужащих", - цитирует Эрдогана газета.

Он добавил, что в Ливии дислоцируются иностранные силы, которые поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛПА) Халифы Хафтара. Среди них и российская ЧВК "Вагнер", численность которой, по данным Эрдогана, достигает 2,5 тысячи человек

"С одной стороны, у "Вагнера" там 2,5 тыс. бойцов. Почему этот вопрос не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не соответствуют", - отметил Эрдоган.

Турецкий президент также отметил, что речь идет не только о боевиках ЧВК "Вагнер", но и пять тысяч боевиков из Судана. К тому же там есть солдаты из Чада и Нигера, добавил Эрдоган.

"Администрация Абу-Даби принимает все возможные ресурсы, которые может найти (для поддержания Хафтара)", - добавил Эрдоган.

Отметим, что Турция в ливийском конфликте поддерживает находится в Триполи правительство национального согласия, а не ЛПА.

В Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в Триполи находится сформирован при поддержке ООН правительство национального единства, а на востоке расположен парламент. Власть в этой части Ливии функционирует независимо от Триполи и опирается на "Ливийский национальную армию" во главе с Халифой Хафтаром.

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