В "Манчестер Сити" вспыхнул конфликт между лидерами команды и Гвардиолой
4 февраля, 2020, 11:55
Футболисты "Манчестер Сити" выразили главному тренеру Хосепу Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, лидеры "Манчестер Сити", среди которых был и бывший футболист "Шахтера" Фернандиньо, после поражения в чемпионате Англии от "Тоттенхэма" почти час разговаривали с главным тренером Хосепом Гвардиолой в раздевалке.
Игроки выразили испанцу претензии из-за постоянной ротации состава после того, как тренер попросил высказаться, как сократить отставание от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуля" - которое уже составляет 22 очков.
В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд, а после перехода в "Арсенал" бывшего ассистента Гвардиолы - Микеля Артеты - ротация усилилась.
- Напомним, 2 февраля "Манчестер Сити" пропустил два гола от "Тоттенхэма" и проиграл после удаления украинца Александра Зинченко.
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