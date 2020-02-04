В "Манчестер Сити" вспыхнул конфликт между лидерами команды и Гвардиолой

4 февраля, 2020, 11:55

Футболисты "Манчестер Сити" выразили главному тренеру Хосепу Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, лидеры "Манчестер Сити", среди которых был и бывший футболист "Шахтера" Фернандиньо, после поражения в чемпионате Англии от "Тоттенхэма" почти час разговаривали с главным тренером Хосепом Гвардиолой в раздевалке.

Игроки выразили испанцу претензии из-за постоянной ротации состава после того, как тренер попросил высказаться, как сократить отставание от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуля" - которое уже составляет 22 очков.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд, а после перехода в "Арсенал" бывшего ассистента Гвардиолы - Микеля Артеты - ротация усилилась.