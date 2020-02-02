"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" из-за удаления Зинченко

2 февраля, 2020, 20:24

В 25-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" пропустил два гола от "Тоттенхэма" и проиграл после удаления украинца Александра Зинченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити", однако на 60-й минуте оставил свою команду в меньшинстве - украинец заработал повторное предупреждение и получил красную карточку.

"Тоттенхэм" воспользовался преимуществом. На 63-й минуте счет открыл Стивен Бергвейн. Упрочил преимущество лондонцев на 71-й минуте Сон Хин Мин.

"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэма" 0:2 и с 51 очком остался на втором месте в чемпионате Англии. От лидера премьер-лиги - "Ливерпуль" - команда Жозе Моуринью отстает на 22 пункта. "Тоттенхэм" имеет 37 баллов и идет пятым.

Чемпионат Англии

25-й тур

2 февраля

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Бергвейн, 63, Сон Хин Мин, 71

Удаление: Зинченко, 60 ( "Манчестер Сити")