"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" из-за удаления Зинченко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити", однако на 60-й минуте оставил свою команду в меньшинстве - украинец заработал повторное предупреждение и получил красную карточку.
"Тоттенхэм" воспользовался преимуществом. На 63-й минуте счет открыл Стивен Бергвейн. Упрочил преимущество лондонцев на 71-й минуте Сон Хин Мин.
"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэма" 0:2 и с 51 очком остался на втором месте в чемпионате Англии. От лидера премьер-лиги - "Ливерпуль" - команда Жозе Моуринью отстает на 22 пункта. "Тоттенхэм" имеет 37 баллов и идет пятым.
Чемпионат Англии
25-й тур
2 февраля
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 2:0
Голы: Бергвейн, 63, Сон Хин Мин, 71
Удаление: Зинченко, 60 ( "Манчестер Сити")
- Напомним, 1 февраля в 25-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и получил 16-ю подряд победу в премьер-лиге.
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