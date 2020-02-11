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Espreso.tvСпортШанс для Шевченко: "Милан" выдвинул ультиматум главному тренеру

Шанс для Шевченко: "Милан" выдвинул ультиматум главному тренеру


фото: Reuters
Итальянский "Милан" уволит главного тренера Стефано Пиола, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство миланского клуба занимается поисками нового тренера, который заменит Пиоли, если клуб не выйдет по итогам сезона в ЛЧ. Среди претендентов на пост главного тренера называют Ральфа Рангника, который сейчас работает над спортивными проектами компании "Ред Булл", а также главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает десятое место, имея в активе 32 очка, от зоны Лиги чемпионов миланский клуб отстает на 10 баллов. Следующий матч чемпионата Италии команда проведет 17 февраля на своем поле с "Торино".

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