Шанс для Шевченко: "Милан" выдвинул ультиматум главному тренеру
11 февраля, 2020, 16:51
Итальянский "Милан" уволит главного тренера Стефано Пиола, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство миланского клуба занимается поисками нового тренера, который заменит Пиоли, если клуб не выйдет по итогам сезона в ЛЧ. Среди претендентов на пост главного тренера называют Ральфа Рангника, который сейчас работает над спортивными проектами компании "Ред Булл", а также главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает десятое место, имея в активе 32 очка, от зоны Лиги чемпионов миланский клуб отстает на 10 баллов. Следующий матч чемпионата Италии команда проведет 17 февраля на своем поле с "Торино".
- 10 февраля шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович стал самым футболистом, забившим гол в миланском дерби.
- Напомним, 28 января Ибрагимович забил за "Милан" второй гол после возвращения в итальянский клуб.
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