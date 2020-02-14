Путин предостерег Зеленского от "искажения исторической правды" о Второй мировой, - Кремль
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как сообщается, Зеленский и Путин обсудили "аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта", реализацию Мнских соглашений и решений, принятых на нормандском саммите 9 декабря в Париже.
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", - говорится в сообщении.
Также обсуждалось разведение сил и разминирование на Донбассе, а также "выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц".
Также сообщается, что Путин "указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны" и выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в ДТП в Псковской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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