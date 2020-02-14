 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин предостерег Зеленского от "искажения исторической правды" о Второй мировой, - Кремль

Путин предостерег Зеленского от "искажения исторической правды" о Второй мировой, - Кремль


фото: 24tv.ua
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили выполнение Минских соглашений

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, Зеленский и Путин обсудили "аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта", реализацию Мнских соглашений и решений, принятых на нормандском саммите 9 декабря в Париже.

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", - говорится в сообщении.

Также обсуждалось разведение сил и разминирование на Донбассе, а также "выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц".

Также сообщается, что Путин "указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны" и выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в ДТП в Псковской области.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать