 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в КНДР расстреляли чиновника, который нарушил карантин, - СМИ

Коронавирус: в КНДР расстреляли чиновника, который нарушил карантин, - СМИ


фото: reuters
В Северной Корее чиновник был казнен за нарушение карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса из Китая

Об этом сообщило южнокорейское издание Dong-A Ilbo со ссылкой на источники в КНДР, сообщает 24 канал.

Как говорится в источнике, чиновник в начале февраля вернулся из рабочей поездки в Китай и был помещен в карантин. Мужчина решил посетить общественную баню, что стало нарушением условий содержания карантина. Из-за этого его задержали и расстреляли.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он будет руководствоваться военным законодательством против любого несанкционированного выезда с указанной территории во время карантина. Жесткие карантинные меры действуют в Северной Корее с начала февраля.

Официального подтверждения о казни человека пока нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать