Коронавирус: в КНДР расстреляли чиновника, который нарушил карантин, - СМИ
14 февраля, 2020, 16:06
В Северной Корее чиновник был казнен за нарушение карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса из Китая
Об этом сообщило южнокорейское издание Dong-A Ilbo со ссылкой на источники в КНДР, сообщает 24 канал.
Как говорится в источнике, чиновник в начале февраля вернулся из рабочей поездки в Китай и был помещен в карантин. Мужчина решил посетить общественную баню, что стало нарушением условий содержания карантина. Из-за этого его задержали и расстреляли.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он будет руководствоваться военным законодательством против любого несанкционированного выезда с указанной территории во время карантина. Жесткие карантинные меры действуют в Северной Корее с начала февраля.
Официального подтверждения о казни человека пока нет.
- В Японии зафиксировали 4 новых случая заражения коронавируса COVID-19.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-