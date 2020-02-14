Коронавирус: в КНДР расстреляли чиновника, который нарушил карантин, - СМИ

14 февраля, 2020, 16:06

В Северной Корее чиновник был казнен за нарушение карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса из Китая

Об этом сообщило южнокорейское издание Dong-A Ilbo со ссылкой на источники в КНДР, сообщает 24 канал.

Как говорится в источнике, чиновник в начале февраля вернулся из рабочей поездки в Китай и был помещен в карантин. Мужчина решил посетить общественную баню, что стало нарушением условий содержания карантина. Из-за этого его задержали и расстреляли.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он будет руководствоваться военным законодательством против любого несанкционированного выезда с указанной территории во время карантина. Жесткие карантинные меры действуют в Северной Корее с начала февраля.

Официального подтверждения о казни человека пока нет.