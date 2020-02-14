Коронавирус: в Японии зафиксировали 4 новых случая заражения

14 февраля, 2020, 12:33

В Японии зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает CNN .

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что вирусом заразился 60-летняя женщина - водитель такси, перевозивший пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Два случая - жители Токио, которые также имели контакт с инфицированным водителем такси.

Еще один случай произошел с 70-летним мужчиной, который проходил лечение в той же больнице, где ранее подтвердился случай заражения у одного из врачей.

Общее количество инфицированных коронавируса нового типа в Японии увеличилось до 254 человек.