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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Японии зафиксировали 4 новых случая заражения

Коронавирус: в Японии зафиксировали 4 новых случая заражения


фото: reuters
В Японии зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает CNN .

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что вирусом заразился 60-летняя женщина - водитель такси, перевозивший пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Два случая - жители Токио, которые также имели контакт с инфицированным водителем такси.

Еще один случай произошел с 70-летним мужчиной, который проходил лечение в той же больнице, где ранее подтвердился случай заражения у одного из врачей.

Общее количество инфицированных коронавируса нового типа в Японии увеличилось до 254 человек.

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