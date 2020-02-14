Билли Айлиш выпустила саундтрек к новой ленты о Джеймсе Бонде

14 февраля, 2020, 13:16

Певица Билли Айлиш выпустила трек "No Time To Die" к одноименной 25-й будущей ленте о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда

Об этом сообщает hromadske .

"Записать песню для фильма с такой легендарной серии - это большая честь для меня. Джеймс Бонд - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", - отметила певица.

Вживую эту песню она исполнит впервые 18 февраля на церемонии вручении музыкальной премии Brit Awards в Лондоне.

Отметим, что фильм "не время умирать" (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. По сюжету ленты Джеймс Бонд ушел со службы и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Впрочем уже вскоре его давний товарищ из Центрального разведывательного управления США Феликс Лейтер обращается за помощью: необходимо помочь освободить похищенного ученого. На пути к выполнению миссии Бонд бросит вызов загадочном злодею, вооруженному невиданными доселе технологии.

Роль британского спецагента уже в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг, а главным антагонистом будет персонаж Рами Малека.

Мировая премьера фильма "007: не время умирать" в Великобритании запланирована на 2 апреля 2020 года. В Украине лента должна выйти 9 апреля 2020 года.