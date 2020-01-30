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Espreso.tvОбществоОскар 2020: Билли Айлиш выступит на церемонии награждения

Оскар 2020: Билли Айлиш выступит на церемонии награждения

Американская поп-звезда Билли Айлиш, которая стала триумфатором церемонии вручения золотых глобусов Грэмми, выступит на церемонии награждения премии Оскар-2020

Об этом сообщила Американская киноакадемия.

Какую песню исполнит Айлиш, не сообщается. В соцсетях обсуждают, что она может выполнить свой хит bad guy, стал саундтреком к фильму "Скандал" с Шарлиз Терон и Робби (в ленты три номинации, в том числе две актерские).

О своем выступлении на церемонии вручения наград премии Оскар - Билли Айлиш также сообщила на своей странице в инстаграми. На одной сцене с ней выступят также Рэнди Ньюман, Элтон Джон и другие номинанты премии.

Также известно, что девушка готовит саундтрек к юбилейному 25 фильма о Джеймсе Бонде "007: не время умирать".

  • Напомним, что Билли Айлиш стала главной триумфатором премии Grammy . Она одержала победы во всех главных номинациях.
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