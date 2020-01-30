Оскар 2020: Билли Айлиш выступит на церемонии награждения
Об этом сообщила Американская киноакадемия.
Какую песню исполнит Айлиш, не сообщается. В соцсетях обсуждают, что она может выполнить свой хит bad guy, стал саундтреком к фильму "Скандал" с Шарлиз Терон и Робби (в ленты три номинации, в том числе две актерские).
О своем выступлении на церемонии вручения наград премии Оскар - Билли Айлиш также сообщила на своей странице в инстаграми. На одной сцене с ней выступят также Рэнди Ньюман, Элтон Джон и другие номинанты премии.
Также известно, что девушка готовит саундтрек к юбилейному 25 фильма о Джеймсе Бонде "007: не время умирать".
Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC . pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi- The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020
- Напомним, что Билли Айлиш стала главной триумфатором премии Grammy . Она одержала победы во всех главных номинациях.
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