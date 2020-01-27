Grammy 2020: победа украинки и триумф Билли Айлиш

27 января, 2020, 08:53

26 января на 62-й церемонии награждения музыкальной премии Grammy Билли Айлиш победила во всех главных номинациях, украинка Надежда Шпаченко получила награду в номинации "Лучшая классическая книга"

О лауреатах премии Грэмми-2020 сообщается на сайте мероприятия.

Главной триумфатором премии Grammy стала 18-летняя американская певица Билли Айлиш. Она одержала победы во всех главных номинациях. Ее назвали молодой исполнительницей года. Лучшим альбомом стал "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Лучшей песней - "Bad Guy". В общем Билли Айлиш получила 6 статуэток, но и на этом награды для ее семьи не закончились. Старший брат певицы Финнеас получил награду, как лучший продюсер неклассической музыки.

And the GRAMMY goes to. . . . .



Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for "Bad Guy". #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S - Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Надежда Шпаченко получила награду в номинации "Лучшая классическая книга". "Poetry of Places" - проект Шпаченко, где она исполняет произведения классической музыки, на создание которых композиторов вдохновляла архитектура.

Надежда Шпаченко - украинская пианистка, которая выехала из Украины в 1991 году. Сейчас живет в Соединенных Штатах и является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны.

Видео-трейлер альбома Надежды Шпаченко "Poetry of Places":

Лучшим рэп-альбомом признали "IGOR" от Tyler, the Creator, в жанре рок-музыки звание лучшего получил альбомом "Social Cues" от Cage the Elephant, а r`n`b альбомом года стал "Ventura" от Anderson .Paak.

Среди альтернативной музыки победителем стал альбом "Father of the Bride" от Vampire Weekend.

Лучшей метал-композиции признали "7empest" от коллектива Tool.