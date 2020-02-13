Они любимцы всех украинцев: Беленюк высказался о скандальных видео Ломаченко

13 февраля, 2020, 10:40

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк посоветовал боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику не ввязываться в политические дела и оставаться любимцами всей страны

Об этом сообщает youtube-канал "Вацко Live".

"Я считаю, что Вася Ломаченко - уникальный человек и боксер, он любимец всех украинцев. До последнего времени был точно. Это тот человек, как и Усик, который в день своих боев объединяет всю Украину от Запада и до Востока. Им не нужно ввязываться в такие вещи. Просто несите славу Украины, выступайте, показывайте хорошие результаты, а все остальное нужно отбрасывать на второй план. Попытки кому-то что-то донести затронут ту или иную сторону. Просто будьте любимцами", - высказался Беленюк.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.