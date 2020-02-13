Они любимцы всех украинцев: Беленюк высказался о скандальных видео Ломаченко
Об этом сообщает youtube-канал "Вацко Live".
"Я считаю, что Вася Ломаченко - уникальный человек и боксер, он любимец всех украинцев. До последнего времени был точно. Это тот человек, как и Усик, который в день своих боев объединяет всю Украину от Запада и до Востока. Им не нужно ввязываться в такие вещи. Просто несите славу Украины, выступайте, показывайте хорошие результаты, а все остальное нужно отбрасывать на второй план. Попытки кому-то что-то донести затронут ту или иную сторону. Просто будьте любимцами", - высказался Беленюк.
Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- Напомним, 9 января Ломаченко изложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
- 11 января Василий Ломаченко прокомментировал видео с российскими военными, которое он опубликовал в Instagram, и подчеркнул, что дело не в триколоре.
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