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Espreso.tvОбществоГосдеп в беде из-за политики Трампа - Йованович

Госдеп в беде из-за политики Трампа - Йованович


фото: voanews
Экс-посол США в Украине Мари Йованович считает, что Госдеп переживает трудные времена из-за внешней политики администрации президента Дональда Трампа, а руководителям учреждения не хватает политического видения, моральной ясности и лидерства

Об этом она заявила во время своего первого публичного выступления после слушаний в Конгрессе, принимая награду за дипломатию в Джорджтаунском университете, сообщает АР .

"Сейчас Государственный департамент находится в беде ... Высшим руководителям не хватает политического видения, моральной ясности и лидерства", - подчеркнула Йованович, которая ранее была отстранена от должности в Украине Трампом.

Она добавила, что при президентстве Трампа Государственный департамент "опустошили" и искусство дипломатии стало менее приоритетным для его администрации.

"Если говорить откровенно, внешняя политика аморальна, давая только туманные намеки, заменяя доверие на угрозы и страх, она не может работать так в долгосрочной перспективе", - сказала Йованович.

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Мари Йованович досрочно завершила работу в Украине 20 мая 2019 года.

Она обвинила в своем отстранении Джулиани и "коррумпированных украинцев".

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