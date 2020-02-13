Госдеп в беде из-за политики Трампа - Йованович
Об этом она заявила во время своего первого публичного выступления после слушаний в Конгрессе, принимая награду за дипломатию в Джорджтаунском университете, сообщает АР .
"Сейчас Государственный департамент находится в беде ... Высшим руководителям не хватает политического видения, моральной ясности и лидерства", - подчеркнула Йованович, которая ранее была отстранена от должности в Украине Трампом.
Она добавила, что при президентстве Трампа Государственный департамент "опустошили" и искусство дипломатии стало менее приоритетным для его администрации.
"Если говорить откровенно, внешняя политика аморальна, давая только туманные намеки, заменяя доверие на угрозы и страх, она не может работать так в долгосрочной перспективе", - сказала Йованович.
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Мари Йованович досрочно завершила работу в Украине 20 мая 2019 года.
Она обвинила в своем отстранении Джулиани и "коррумпированных украинцев".
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