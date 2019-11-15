Йованович обвинила в своем отстранении "коррумпированных украинцев"

15 ноября, 2019, 17:42

Экс-посол США в Украине Мари Йованович считает, что "украинцы, которые хотели играть по коррумпированным правилам", пытались сместить ее с должности.

Об этом она заявила 15 ноября во время открытых слушаний об импичменте президента Трампа.

"Помощь США в борьбе с коррупцией остается важным приоритетом со времен, когда была Революция Достоинства. К сожалению, как показали последние месяцы, не все украинцы приветствуют борьбу с коррупцией, поэтому, наверное, не было ничего удивительного, когда борьба с коррупцией мешает власти и прибылям, украинцы стремятся играть по действующим правилам коррупции, сделают все возможное, чтобы избавиться от меня. Они были успешны в том, чтобы организовать отстранение американского посла", - сказала она.

Кроме того, бывший посол США в Украине отметила, что ситуация, когда соседние страны манипулируют американским правительством, выгодна только для авторитарных правителей. И в качестве примера назвала президента РФ Владимира Путина.

"Как наша система могла дать сбой? Как так случилось, что иностранные коррумпированные интересы сумели манипулировать нашим правительством? Интересы какой страны удовлетворяются, когда такое происходит? Такие действия и поведение подрывают интересы США, создают риски для наших друзей и расширяют поле для авторитарных правителей, автократов как президент Путин", - сказала Йованович.